Adana'da bir öğretmenin 9 yaşındaki öğrencisini ödevini çantasına geç koyduğu gerekçesiyle önce cetvel ile daha sonra da tokat atarak darp ettiği ileri sürüldü.

İHA'nın haberine göre, olay Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde 5 Şubat günü meydana geldi. Babası Süleyman G. TIR sürücüsü, annesi Saide G. ise ev hanımı olan 9 yaşındaki 3. sınıf öğrencisi H. G., eğitim gördüğü Mustafa Kemal Atatürk İlkokulu'na gitti. Ders sırasında sınıf öğretmeni İ.M., öğrencisi H. G.'ye ödevini çantasına koymasını istedi. Ancak H. G. biraz gecikince, öğretmeni bu duruma kızarak önce öğrencinin eline cetvelle vurup daha sonra da ensesine tokat attı. Ancak G., öğretmeni ensesine vururken çekilince boynun alt tarafında da darba bağlı kızarıklıklar oluştu. G., dersi bittikten sonra evine gitti. Annesi oğlunun vücudundaki kızarıklıkları fark edip durumu öğrenince okula giderek müdüre bu durumu şikayet etti. Öğretmen iddiaya göre cetvel ile vurduğunu kabul etti ancak kızarıklığı kendisinin yapmadığını ileri sürdü. Anne şikayetçi olduğunu söyledi. Okul yönetimi ise olayla ilgili inceleme başlattı.

"OKULA GİTMEYE KORKUYORUM"

Yarıyıl tatili bittikten sonra eğitim ve öğretimin başladığı ilk gün meydana gelen bu olaydan dolayı oğlunun okula gidemediğini, ancak okuyup asker olmak istediğini belirten G., "Öğretmen ödevimi çantama geç koyduğum için beni önce cetvel ile sonra ise eliyle dövdü. Öğretmenim beni ve diğer çocukları da daha önce dövüyordu. Ben askerleri çok sevdiğim için okuyup asker olmak istiyorum ama okula gitmeye artık korkuyorum" dedi.

Anne Saide G. ise oğlunu çok zor şartlarda büyüttüğünü, öğretmenin daha önce de oğlunu dövdüğünü ancak bu kez vücudunda izler olduğu için dayanamadığını belirterek, "Ben oğluma evde bir tokat atmıyorum. Onu başkaları dövsün diye mi büyütüyoruz. Ben öğretmenin oğlumu dövmesini istemiyorum. Bu nedenle ondan şikayetçi olacağım" diye konuştu.

Konuyla ilgili Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü de inceleme başlattı.

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