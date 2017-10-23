Adana'da okul bahçesinde molotofkokteyli bulundu

Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki bir ilkokulun bahçesinde 7 adet molotofkokteyli bulundu.

AA'nın haberine göre, Havuzlubahçe Mahallesi'ndeki Yıldırım Bayazıt İlkokulu bahçesinde poşet içerisinde molotofkokteyli olduğunu fark eden görevliler, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine okula Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde inceleme yapan ekipler, poşette buldukları 7 adet molotofkokteylini parmak izi araştırması için Emniyet Müdürlüğüne götürdü.