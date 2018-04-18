Adana'da lise öğrencisi iki kardeş, okul servisinde tartıştıkları iki kardeşin bıçaklı saldırısı sonucu yaralandı.



Merkez Sarıçam ilçesi Müminli Mahallesi'nde daha önce eğlenmeye gittikleri mekanda hesap ödemesi yüzünden tartışan lise öğrencileri H.K. ve H.K. kardeşler ile M.C. ve A.C. kardeşler, okul servisinde karşılaşmaları üzerine yeniden tartıştı. Başlayan kavgada M.C. ve A.C, diğer kardeşler tarafından bıçakla yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalbine yakın yerden bıçaklanan M.C'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, diğerinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, yaptıkları çalışmayla şüpheli iki kardeşi yakaladı.



Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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