Adana'da eğitim gördüğü özel okulun tuvaletinde baygın bulunan ilkokul 1. sınıf öğrencisi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.



AA'nın haberine göre, Huzurevi Mahallesi'nde özel bir okulda eğitim gören 7 yaşındaki Ecrin Nazlı Gür, öğle yemeğini yedikten sonra öksürerek tuvalete gitti. Öğrencinin bir süre sonra okul görevlileri tarafından tuvalette baygın halde bulunması üzerine durum sağlık ekiplerine bildirildi. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan öğrenci, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İKİZİ DOĞUMDAN SONRA ÖLMÜŞ



Gür'ün yediği yemeğin soluk borusuna kaçması ya da kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği ihtimalleri üzerinde durulduğu öğrenildi. Adana Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından öğrencinin cenazesi ailesine teslim edildi.



Evlat acısı yaşayan Kazım ve Esra Gür çiftinin, 7 yıl önce tüp bebek yöntemiyle ikiz çocuk sahibi oldukları, Ecrin Nazlı Gür'ün ikizinin doğumdan üç gün sonra hayatını kaybettiği öğrenildi.

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