Adana'da öldürülen eski güvenlik korucusu davasında karar çıktı

Adana'da evinde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren eski güvenlik korucusunun katil zanlısı damadı için müebbet, yardım ettiği ileri sürülen damadının kuzeni hakkında da 15 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.

AA'nın haberine göre, 5 Kasım’da eski güvenlik korucusu Mehmet Şerif Kaya’nın (57) evinde öldürülmesiyle ilgili soruşturma tamamlandı.

Cumhuriyet savcısı, Kaya’yı pencereden tabancayla ateş ederek öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan damadı Galip A. (34) için "Kasten öldürme", A.’nın amcasının oğlu Murat A. (38) hakkında da "Kasten öldürmeye iştirak" suçlarından iddianame hazırladı.

Adana 5. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Galip A.’nın müebbet, Murat A.’nın ise 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları talep ediliyor.

Galip Akıncı’nın Onur Mahallesi’nde bir evi kardeşinden 13 bin, annesinden 10 bin ve kayınbabasının haberi olmadan kayınvalidesinden de 10 bin lira alarak satın aldığı belirtilen iddianamede, kayınvalidesinin ölmesi üzerine kayınbabasının kendisinden 10 bin liraya karşılık 20 bin lira istediği belirtildi.

"4-5 EL DAHA ATEŞ ETTİKTEN SONRA KAÇTI"

Aralarında konuyla ilgili anlaşmazlık çıktığı aktarılan iddianamede, cinayet anı şöyle anlatıldı:

"Mardin’in Midyat ilçesinden olay günü Galip A. ve amcasının oğlu Murat birlikte Adana’ya geldi. Murat eve yakın yerde araçla beklerken Galip evin önünde beklemeye başladı. Bir süre sonra kayınbabası Mehmet Şerif Kaya evin orta hol lambasını yaktı. Mutfak penceresinin perdesi olmadığından Galip içeriyi net olarak görüp kayınbabasına musluğa doğru yanaştığı sırada bir el ateş etti. Mehmet Şerif, damadı Galip’e doğru dönerken yere düştü. Galip 1-2 metre uzaklıktan 4-5 el daha ateş ettikten sonra kaçtı."

İddianamede, Galip A.'nın suçunu itiraf ettiği, Murat A.’nın ise suçlamayı kabul etmediği belirtildi.

OLAY

5 Kasım'da çok sayıda silah sesi duyan vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilmiş, yapılan incelemede, bir binanın zemin katında oturan eski güvenlik korucusu Mehmet Şerif Kaya'nın sokaktan eve doğru açılan ateş sonucu hayatını kaybettiği belirlenmişti.

Soruşturma kapsamında Kaya'nın damadı ile damadının kuzeni cinayet şüphelisi oldukları gerekçesiyle tutuklanmıştı.