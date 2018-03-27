Adana'da otellerde boş oda kalmadı

Portakal Çiçeği Karnavalına günler kala, Adana’da adeta bir turizm patlaması yaşanırken, oteller iki ay öncesinden doldu. Adana’ya karnaval için gitmek isteyenler ulaşım ve konaklama konusunda yer bulmakta büyük zorluk yaşıyor.

5 - 8 Nisan tarihleri arasında yapılacak ve dört gün sürecek olan karnavalda, renkli ve eğlenceli performanslar hazırlanıyor. Karnaval; sokak şovları, sportif ve sanatsal performanslar, yarışmalar, sergiler, söyleşiler, kortej yürüyüşleri, Adana turları gibi çeşitli aktiviteleri içeriyor.

Hazırlıklar tamamlandı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü; karnaval hazırlıklarını tamamladıklarını, her yıl olduğu gibi bu yılda Adana’nın güzelleşmesi için yeni projeleri hayata geçirdiklerini söyledi. Adnan Menderes Yolu güzelleştirme çalışmaları kapsamında vizyon projesini tamamladıklarını söyleyen Sözlü, şöyle devam etti:

"Seyhan Baraj Gölü’nün peyzaj sanatlarıyla bütünleştiği Adnan Menderes Yolu’nun gündüzü başka, gecesi bir başka güzel oldu. Adana’nın daha yeşil bir kent olması için bir milyon 687 bin metrekare yeni yeşil alanı, hemşerilerimizin ve şehrimize gelen yerli ve yabancı turistlerin kullanımına sunduk.

Dört yıllık hizmet dönemimizde birçok projeyi hayata geçirdik. Marina Port Ekolojik Çekim Merkezi Proje Yarışması’nda birincilik ödülü alan projeden yararlanarak, Adnan Menderes Bulvarı Sahil Yolu Düzenleme ve Kültür Aksı Projesi’ni hayata geçirdik. Vizyon projelerimiz arasında ilk sıralarda yer alan dev yenileme çalışmasında, üç kilometrelik güzergâh boyunca taşıt yolu, bisiklet yolu, yürüyüş-koşu yolu, dinlenme alanları, çocuk parkları, umumi tuvaletler, engelliler için cep otoparkları, 1000 araçlık otopark, büfeler ve dekoratif aydınlatmalar oluşturduk. Sahil Yolu’ndaki mevcut ağaçları koruyup, yeni fidanlar diktik. Mevsime uygun çiçekler ve çim ekimleriyle ilkbaharın tüm güzellikleriyle bezenen Adnan Menderes Sahil Yolunu, yeni çehresiyle cazibe merkezine dönüştürdük.”

Adana Büyükşehir Belediyesi, konser, festival gibi çok sayıda kültürel etkinliğin yapılacağı Adnan Menderes Sahil Yolu’na dünyanın en büyük Kitap Anıtı’nı kazandırırken, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri anısına düzenlenen 3. Adana Uluslararası Adana Taş Heykel Sempozyumu’nda ortaya çıkan heykelleri de, Seyhan Baraj Gölü kıyısına taşıdı.