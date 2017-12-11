Adana'da park halindeki otomobilin tüm lastikleri çalındı.



AA'nın haberine göre, merkez Çukurova ilçesinde yaşayan Latif Yarım, işe gitmek üzere evinden çıktığı sırada Mehmet Fuat Diblan Bulvarı'nda park halindeki otomobilini 4 lastiği de çalınmış ve kütüklerin üzerine bırakılmış halde buldu.



Yarım'ın ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, zanlı veya zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. Yarım, yaptığı açıklamada, aracını 10 ay önce bayiden sıfır kilometredeyken aldığını ve halen taksitlerini ödediğini söyledi.

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