Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili incelemeleri ve istihbarat çalışmaları sonucu tespit ettikleri şüphelilerin merkez Seyhan ilçesi Barbaros Mahallesi'ndeki evlerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, terör örgütü PKK ile bağlantıları bulunduğu ve olaya karıştığı ileri sürülen H.K. (14), M.N.A. (18), R.B. (12), K.E. (17) ve V.B. (18) yakalandı.

AA'nın haberine göre; gözaltına alınarak Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, ifade işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Şüphelilerden H.K, R.B. ve K.E'nin, Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildiği öğrenildi.

Hürriyet Polis Merkezi yakınındaki bir sokakta 28 Aralık'ta küçük çaplı patlama meydana gelmiş, olayda ölen ya da yaralanan olmamıştı.

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