Adana’da çiftçilerin 100 bin dönüm arazisine zorla el koyup kendi üzerlerine geçiren ve 3 kişinin öldürülmesine, 7 kişinin yaralanması olayına karıştığı ileri sürülen çeteye mensup 1’i kadın 22 kişi şafak baskınıyla gözaltına alındı.
İHA'nın haberine göre, Yüreğir ilçesine bağlı Doğankent Mahallesi’nde Altınyüzük ve Üzer aileleri 1 yılda 3 kişinin öldürüldüğü, 7 kişinin de yaralandığı olaylara karıştı. Polis bu nedenle iki aileye yaklaşık 10 kez operasyon yaptı. Bu olaylarda, zanlıların çok sayıda tabanca ve uzun namlulu silah kullandığı, Doğankent Mahallesi’nden bazı çiftçilerin de zorla arazilerine el konduğu başvuruları gelmesi üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, iki aileyi 6 ay önce savcılık izniyle teknik ve fiziki takibe başladı.
Polis, alınan izinden sonra bir taraftan zanlıların telefonlarını dinlerken, diğer taraftan da Doğankent’e giderek, fiziki takiple delil toplamaya başladı. Tanınmamak için tarım işçisi olup tarlalara çalışmaya giden polis, tarım işçisi kılığına girerek bizzat çiftçilerin ve tarım işçilerinin ağzından iki ailenin mahallede neler yaptığını tek tek belirledi. Bu çalışmanın sonunda iki ailenin "suç işlemek için çıkar amaçlı silahlı suç örgütü" kurduğu tespiti yapıldı. Bu tespit üzerine polis 6 Mart günü şafak vakti Adana merkezli Muğla ve Mersin’de 66 ayrı adrese 550 polisle şafak vakti "ova" isimli operasyon yaptı. Özel harekat polisleri "çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kurduğu" ve örgüt üyesi olduğu ileri sürülen şüphelilerin evlerine tek tek girdi. Helikopter de operasyona havadan destek verdi.
100 BİN DÖNÜM ARAZİYE EL KOYDULAR
Polis operasyonda 1’i kadın 22 kişiyi gözaltına alındı. Çetenin de liderlerinin ailelerin önde gelenleri Mehmet Altınyüzük ile Mehmet Üzer olduğu belirlendi. Zanlıların Doğankent Mahallesi’nde yaşayan vatandaşların zor durumundan faydalanarak onlara çok yüksek faizli borç para verdiği, daha sonra da parayı ödeyemedikleri gerekçesiyle zorla tapulu arazilerini ellerinden aldığı, senet imzalattığı, bazılarını da tehdit, baskı ve şiddetle korkutup, vatandaşa ait arazileri kendi üzerilerine geçirdikleri ileri sürüldü. Polis bu yöntemle iki ailenin 2000’li yılların başından itibaren 100 bin araziye el koyduğunu tespit etti. Şu ana kadar bu konuyla ilgili olarak 27 kişi polise başvurarak iki aileden şikayetçi oldu. Polis bu sayının çok fazla olduğunu ancak ailelerden korktukları için şikayetçi olamadıklarını belirledi.
İKİ AİLEDEN 3 KİŞİ ÖLDÜ, 7 KİŞİ YARALANDI
Geçtiğimiz 2017 yılında iki aile Doğankent Mahallesi’ndeki araziler nedeniyle birbirlerine düşmüştü. 21 Temmuz 2016 tarihinde çıkan silahlı kavgada Ali Altınyüzük ve Hacı Gizligöl hayatını kaybetmiş, 5 kişi de yaralanmıştı. Karataş Caddesi’nde 17 Nisan’da seyir halindeki otomobile kalaşnikof ve tabancayla düzenlenen saldırıda ise Müslüm Üzer yaşamını yitirmiş, iki yakını da yaralanmıştı. Bu anlar da saniye saniye görüntülenmişti. Polis bu cinayetlerden sonra çok sayıda kişiyi gözaltına almış ve zanlılar tutuklanmıştı.
Polis, Altınyüzük ve Üzer ailelerine son 2 yılda gerçekleştirmiş olduğu operasyonlar kapsamında bugüne kadar 5 adet kalaşnikof, 50 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 20 adet ruhsatsız tabanca ve bunlara ait çok sayıda mermi ele geçirdi. Operasyonlarda çek koçanlarının yanı sıra farklı isim ve kişiler üzerine düzenlenen senetlere de el konuldu. Emniyetteki sorgusu devam eden zanlılar, suçlamaları kabul etmiyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.