Adana'da rehine operasyonu

Adana'da polis tarafından aranan şahıs bir kadını rehin aldı. İHA'nın haberine göre, Seyhan ilçesi Gazipaşa mahallesinde gerçekleşen olayda polis rehinenin bulunduğu eve girdi.

Polis ekipleri hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsın merkez Seyhan ilçesi Gazipaşa Mahallesi'nde ablasının evinde kaldığını belirledi. Polislerin kendisini gözaltına almaya geldiğini gören şahıs, silahla evdeki ablası ve yeğenlerini rehin aldı. Bunun üzerine polis, evin bulunduğu sokağa giriş çıkışları kapattı.