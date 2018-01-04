Geceden bu yana devam eden yağmur, kentte su baskınlarına neden oldu.

Araçlar adeta suya gömülürken sürücüler zor anlar yaşadı.

Yağışlar nedeniyle kent merkezinde bazı cadde ve mahallelerde su birikintileri oluşurken Merkez Otogar’ın otoparkında ise araçlar su birikintisi nedeniyle su içerisinde kaldı.

Bir vatandaş ise yükselen suda karşıya geçmek için tahta palet kullandı.

Otogardaki işletme sahipleri, yetkililere tepki gösterdi. Ray Sokak’ta ise bir caddede aşırı yağış nedeniyle yol çöktü.

Adana Valiliği'nin talimatıyla sabah saatlerinden itibaren devam eden yağışın sele dönme riski gözününe alınarak okulların yöneticileri velileri arayarak çocuklarını erken almalarını istemiş, Adana Milli Eğitim Müdürlüğü ise dört merkez ilçede son iki ders saatinin tatil edildiğini duyurmuştu.

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