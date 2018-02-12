Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 ton 400 litre sahte içki ele geçirildi.



AA'nın haberine göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Hadırlı Mahallesi'ndeki bir evde sahte içki üretildiğini tespit etti.



Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, kömürlükteki bidonlarda 2 ton 400 litre sahte içki ele geçirdi, bir şüpheli gözaltına alındı.



Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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