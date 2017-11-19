Adana'da sahte rakı operasyonu! 2.5 ton ele geçirildi

Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde meydana gelen olayda, sahte rakı imalathanesi olduğu bilgisine ulaşan Adana Emniyet Müdürlüğü Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma ekipleri, söz konusu adrese operasyon düzenledi. Polis adrese gidip etrafını sardığı eve baskın yaptı. İHA'nın haberine göre; Yapılan baskında evin bodrum katında sahte rakı imalathanesi kurularak içki imal edildiği belirlendi.

2.5 TON RAKI HAM MADDESİ

Polis ev sahibi A.E.'yi gözaltına aldı. Yapılan incelemede 2.5 ton sahte rakı ham maddesi ve 20 litre de içime hazır sahte rakı ele geçirdi. Polis daha sonra sahte rakıları yere dökerek imha etti.

Zanlının emniyetteki ifadesi devam ederken, ele geçirilen sahte rakıyla binlerce kişinin zehirlenmesinin önüne geçildiği öğrenildi.

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