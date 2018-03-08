Adana'da, ücretsiz ulaşım kartı olmasına rağmen 60 yaşındaki şehit annesi Zübeyde Tura'dan, 2,5 lira isteyip, tepki gösterdiği için hakkında 11 yıla kadar hapsi istemiyle dava açılan ve ara kararla tahliye edilen özel halk otobüsü sürücüsü Eren Güngör, tahliye şartı olan 'İstiklal Marşı'nın 6'ncı kıtasının yazılı bulunduğu tablo önünde 12.33'te imza atmaya' geldi.



DHA'nnı haberine göre merkez Sarıçam ilçesi Buruk güzergâhında geçen 4 Şubat'ta, 01 J 0365 plakalı Büyükşehir Belediyesi Özel Halk Otobüsüne binen şehit annesi Zübeyde Tura, sürücü Eren Güngör'e, torunu için bir öğrenci ücreti kesilmek üzere 5 lira verdi. Tura, kendisi de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından verilen şehir içi toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanma hakkını sağlayan kartı kullandı.

Sürücü Güngör, şehit annesine, "Ne kartı çektin sen?" diye tepki gösterdi. Zübeyde Tura da "Şehit Ailesi" yanıtını verdi. Sürücü, "Anca beleş binin, başka bir şey yok, ver o parayı ver" deyip araç içerisindeki yolcuları kastederek "Geç yerine bak bakalım, arabanın içinde kaç kişi var. Biz de mazot yakıyoruz, para vermiyorlar, verseler" diyerek Tura'ya tepkisini sürdürdü. Zübeyde Tura'nın biniş kartının şehit annesi olduğu için kendisine verildiğini hatırlatmasına rağmen, 5 lira üstünü vermeyi reddeden sürücü Eren Güngör, "Ya o devletin Allah belasını versin teyze. Ya vermiş size böyle bir hak da bize niye vermiyor. Bu özel halk otobüsü, devlet arabası değil" karşılığını verdi. Olaya ilişkin görüntülerin yayınlanması üzerine gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

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Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda görevli Cumhuriyet savcısı, tutuklu otobüs sürücüsü Eren Güngör hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik', 'halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet ve bölge farklılığına dayanarak aşağılama' ve 'hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma' suçlarından toplam 11 yıla kadar hapis cezası istedi. İddianame, 11'inci Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Yargılanacağı günü bekleyen Eren Güngör'ün avukatı tutukluluğuna itiraz etti. Nöbetçi Adana 2'nci Sulh Ceza Hakimi, şüphelinin adli kontrol kararıyla tahliyesine karar verdi. Hâkim, kararda, Güngör'ün bağlı bulunduğu kolluk birimine 'her gün saat 12.33'te giderek, İstiklal Marşı'nın 6'ncı kıtasının yazılı bulunduğu tablo önünde olacak şekilde' imza atması şartı getirdi.Kararın ardından Eren Güngör ise her gün 12.33'te askeri karakola gelip imza atmaya başladı. Askerin ise bu karara dakika dakika uyup, aynı saat ve dakikada imza attırdığı öğrenildi.Sürücünün tahliyesinde verilen '12.33' şartı kararının anlamını da ortaya çıktı. '12.33'teki 12'nin, Bingöl- Elazığ Karayolu'nda 24 Mayıs 1993'te Zübeyde Tura'nın oğlu Mehmet Tura'nın da şehit olduğu Bingöl'ün plakasını, 33'ün ise hain saldırıdaki şehit sayısını temsil ettiği bildirildi."Bastığın yerleri 'toprak' diyerek geçme, tanı!Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır atanı;Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı"