Adana'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve oğlu yaşamını yitirdi.

AA'nın haberine göre, Merkez Yüreğir ilçesi Tahsilli Mahallesi'nde Fatma Çelik (82) ile oğlu Ramazan Çelik'ten (63) haber alamayan yakınları, anne ve oğlunun birlikte yaşadığı eve gitti.

Kapıyı açarak içeri giren yakınları, Fatma ve Ramazan Çelik'i hareketsiz halde bulmaları üzerine sağlık ekiplerine haber verdi.

Sobadan sızan gazdan zehirlenerek yaşamını yitirdiği belirlenen anne ve oğlunun cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.