Adana'da süpürge sopasıyla darbettiği arkadaşının ölümüne neden olduğu öne sürülen sanığın müebbet hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.



Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Battal Sevimli (45), cezai ehliyetinin tespiti için sevk edildiği hastanede bulunması nedeniyle getirilmedi. Tarafların avukatları ise duruşmada hazır bulundu. Maktul Hasan Özbilen’in (64) kızı Yaren Özbilen, sanıktan şikayetçi oldu.

"HER YER KAN İÇİNDEYDİ"



Annesiyle babasından ayrı yaşadıklarını anlatan Özbilen, "Babam Suriyeliler ile bir evde kalıyordu. Battal Sevimli babamın kaldığı eve gidip geliyordu. Bayramın birinci günü babamın yanına gittim kendisine 200 lira verdim. Bayramın ikinci günü babamın hastaneye kaldırıldığı haberi geldi. Hastaneye gidip durumunu öğrendikten sonra kaldığı eve gittim. Her yer kan içindeydi. Babamın cüzdanı evin içindeydi. İçinde para yoktu. Telefonu da kayıptı." ifadesini kullandı.



Daha sonra tanıkları dinleyen mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.



Merkez Seyhan ilçesi İstiklal Mahallesi'nde 26 Haziran'da, Sevimli kendisine küfredip çekiç fırlattığı gerekçesiyle arkadaşı Özbilen'i sopayla darp etmiş. Özbilen kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmiş, firar eden Sevimli ise 11 Temmuz'da yakalanmıştı.