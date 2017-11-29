Adana'da Suriyeli çocuk yağmurda karton toplayabilmek için poşetlerden kıyafet yaptı

Suriye'den savaştan kaçıp Adana'ya ailesiyle birlikte gelen 12 yaşındaki Muhammed İbu yaşıtları okula giderken o yağmurun altında çöpten bulduğu naylonları kıyafet yapıp atık kağıt ve naylon topluyor.

İHA'nın haberine göre, Suriye'de yaklaşık 7 yıldır süren savaştan canlarını kurtarmak isteyen aileler en çok Türkiye'ye sığındı. Adana'da Suriye'ye yakın olması ve geçiş güzergahında olmasından dolayı 302 bini kampta yaklaşık 220 bini de dışarıda olmak üzere 250 bin Suriyeliyi misafir ediyor.

"MECBURUM"

Savaştan kaçıp canlarını zor kurtaran Suriyeli aileler Adana'da da ekmek savaşı veriyor. Bunlardan biri de İbu ailesi. Halep'ten 4 çocuğunu alan İbrahim İbu eşiyle birlikte Adana'ya sığındı. Burada İbu'nun 12 yaşındaki çocuğu Muhammet İbu da okula gitmek yerine aile ekonomisine katkıda bulunmak için boyundan büyük el arabasıyla sokaklarda atık kağıt ve naylon topluyor. Bir kaç gündür Adana'ya yağmur yağmasına rağmen kilometrelerce gezip her çöp konteynırına bakarak çalışmaya devam ediyor. İbu yağmurdan korunmak için de çöpten bulduğu naylonları üzerine geçirip atık kağıt ve naylon toplamaya devam ediyor. İbu, savaştan kaçıp Adana'ya geldiklerini, ailesinden kimsenin savaşta ölmediğini, mecbur olduğu için çalıştığını söyledi. İbu daha sonra el arabasını alıp sokak aralarında kayboldu.