Adana'da nişanlısı olduğunu iddia ettiği kadına ağladığı için bağırarak hakaret eden adama çevredeki bir kadın bağırarak tepki gösterdi.

İHA'nın haberine göre olay, Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi'ndeki Adana Adliyesi Ek Hizmet Binası çevresinde meydana geldi. Nişanlı olduklarını iddia eden çift park ettikleri arabanın yanına gelerek sokak ortasında tartıştı. Adamın kadına bağırarak küfürler edip arabaya bindirmeye çalışmasına çevredeki bir kadın bağırarak tepki gösterdi. Kadından gelen "Kadına neden bağırıyorsun?" tepkisinin ardından savunmaya geçerek, "Ağlıyor onun için" diyen adamın nişanlısını arabadan çıkarmaya çalışarak, "Çık lan çık" demesi kameralara yansıdı.

Nişanlısının hamlesiyle arabadan ağlayarak kafasını çıkaran kadın, tepki gösteren kadına bir şeyler demeye çalışırken adam yüzüğünü gösterip "Nişanlıyız" dedi. Kadın ise tepki göstererek "Nişanlılık böyle değil. Adamı hasta etmeyin siz erkekler. Sen bu kıza ne yapıyorsun ya" cevabnını verdi.

Tepkiler üzerine adamın rahat tavırlar sergileyip sigarasını çıkarıp içmesi dikkat çekti.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER