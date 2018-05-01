Adana'da parklardaki termometreler, 40 dereceyi gösterdi.



Kent merkezinde gölgede hava sıcaklığı 33 derece olarak ölçülürken, yüksek nem oranıyla birlikte hissedilen sıcaklığın oldukça yükseldiği kentte, dışarı çıkanlar serin yerleri tercih etti. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü tatilini fırsat bilen vatandaşlar, Atatürk Parkı'nda ağaç gölgelerinde serinlemeye çalıştı. Bazı kişiler, süs havuzundaki suyla serinlemeye çalıştı.





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