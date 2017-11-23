Adana'da terör örgütü PKK'nın infaz timine operasyon

Adana'da, 2015 yılında 3 çocuk babası Ethem Türkben'i evinde öldürdükleri ve terör örgütü PKK'nın infaz timinde yer aldıkları ileri sürülen 3 şüpheli tutuklandı.

AA'nın haberine göre; İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde 22 Temmuz 2015'de yüzü maskeli kişilerce öldürülen Ethem Türkben (33) cinayetiyle ilgili özel ekip oluşturuldu. Türkben'in cinayetten önce kimliği belirsiz kişilerce sakalını kesmesi yönünde tehdit edildiğini belirleyen özel ekip, Kobani (Ayn el Arap) olayları ve 20 Temmuz 2015'te Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki patlama nedeniyle terör örgütü PKK'nın kentte eylem ve infaz timi oluşturduğunu tespit etti.

Polis yaptığı araştırmada, örgütün infaz timinde yer aldıkları ve kırsalda eğitim verildiği iddia edilen S.Ö. (22), F.A. (21) ve R.E'nin (20), herhangi bir örgütle bağlantısı olmamasına karşın sakalı ve muhafazakar kişiliği nedeniyle DEAŞ'lı olmakla suçladıkları Türkben'i evine girerek öldürdüğü bilgisine ulaştı. Düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 3 zanlı yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde 22 Temmuz 2015'te, yüzleri maskeli kişiler evine girdikleri Ethem Türkben'i 3 çocuğu ve hamile eşinin yanında tabancayla yaralamış, Türkben kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetmişti. Türkben'in PKK'lı teröristlerce öldürüldüğü iddia edilmişti.