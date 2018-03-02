Adana'da mısır ekiminde kullanılan ilaçlar nedeniyle arıların toplu olarak öldüğü ileri sürüldü. Arıcı Zekeriya Akduman, zehirlenmeden dolayı oluşan zararlarının çok büyük olduğunu belirtti.
İHA'nın haberine göre, Türkiye'de 3 bin arıcı ile önemli arı yetiştirme ve bal üretim merkezlerinin başında gelen Adana'da 2018 yılına umutlu giren arıcılar bahar mevsimi başında büyük bir şok yaşadı. Çiçeklerin açmasıyla bal ve polene çıkan işçi arılar kovana zehirlenmiş olarak döndü. İşçi arılar zehirlenince yeni çıkacak yavrular da açlıktan öldü. Arıcılar ise bu zehirlenmelerin 2011 yılından bu yana her mısır ekimi döneminde kullanılan yasaklı ilaçlardan kaynaklandığını belirtti.
100 KİLOMETREYE YAYILAN ZEHİR
Arıcı Zekeriya Akduman, kovanlardaki arıları telef olan arıcılar adına konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Akduman, 2011 yılından bu yana Şubat ayının 10'u ile 20'si arasında arıların öldüğünü söyledi. Laboratuvar sonuçlarında yasaklı ilaçların tespit edildiğini kaydeden Akduman, "Mısır ekimleri başladığından itibaren çok aşırı ve yoğun bir şekilde arı ölümleri devam etmekte. Biz bundan aşırı şekilde zarara uğruyoruz ve bunun bir an önce çözüme kavuşmasını istiyoruz. Geçen yıl laboratuvarda ölümlerin ruhsatsız ilaçlardan çıktığını gördük. Tarlalara atılan yasak olan ilaçlar buharlaşma yapıyor ve arıları öldürüyor. Ben Adana bölgesi dışına da gittim. İlaçların buharlaşarak oraya varıp oradaki arılarında öldüğünü görüyoruz. Sadece atıldığı bölgelerle kalmıyor, 100 kilometre uzaklardaki arıları öldürdüğüne canlı şahit olduk. Buradaki 3 bine yakın arıcımız var, tamamı zarar etmekte" diye konuştu.
Arıcıların zarar etmesi nedeniyle borçlarını da ödeyemediğini kaydeden ve yetkililerden destek isteyen Akduman, "Arı ölümleri olmasaydı biz bir şekilde arı borçlarımızı kapatıp işlerimizi devam edecektik. Bizim bütün planlarımızı alt üst ediyor bu zehir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanımız Binali Yıldırım ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'ya sesleniyorum, bu sesimizi duysunlar ve sesimize ses olsunlar" dedi.
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