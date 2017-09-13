Adana'da trafik polisinin iki dayısı ve bir kuzenini daha önce ortak kurdukları ve kendi üzerine olan şirketten kalan 1 milyon liralık vergi borcundan dolayı öldürdüğü ortaya çıktı.
İHA'nın haberine göre olay, Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'ndeki Keresteciler Sitesi'nde 11 Eylül günü meydana gelmişti. Ankara'da görevli olan ve 6 ay önce mesleğe başlayan trafik polisi Görkem E. (23), dayıları İlyas ve Ümit Barak ile kuzeni Onur Bakabula'yı beylik tabancası ile vurmuştu. Daha sonra kaçtığı akaryakıt istasyonunda 155'i arayarak teslim olmuştu. Polis emniyette bir gün boyunca sorgulandı.
"SİNİRLENDİM ÖLDÜRDÜM"
Zanlı polisin dayılarıyla polis olmadan önce ortak şirket kurduğunu ancak şirketin kendi üzerine olduğunu, bir süre sonra da şirketin battığını, bu nedenle vergi borcu olduğu ve bu borcun da ödenmediği için yaklaşık 1 milyon liraya çıktığını belirterek, "Bu nedenle aramızda tartışma çıktı. Ben yeni polis oldum vergi borcumdan dolayı maaşıma haciz gelecekti. Ben bu borcun ödenmesini istedim ödemediler tartıştık en son beni de darp ettiler ben de sinirlendim onları öldürdüm. Ancak çok pişman oldum. Hayatımı mahvettim" diye ağladığı öğrenildi.
Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkartıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.
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