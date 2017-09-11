Adana'da bir trafik polisi, 9 bin lira alacağını ödemedikleri iddiasıyla 2 dayısı ile kuzenini beylik tabancasıyla öldürdü.
İHA'nın haberine göre olay, Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'ndeki Keresteciler Sitesi'nde meydana geldi. Trafik polisi Görkem E., polis olmadan önce ortak kerestecilik yaptığı dayıları İlyas Barak ve Ümit Barak'ın işyerine geldi. Görkem E., burada ortaklıkları döneminden alacağı olan 9 bin liranın ödenmesi için dayıları ve işyerinde bulunan kuzeni Onur Bakabula ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Görkem E., üzerindeki beylik tabancasıyla dayılarını ve kuzenini başlarından vurduktan sonra otomobil ile kaçtı.
Ümit Barak olay yerinde, ağır yaralanan İlyas Barak ile Onur Bakubala kaldırıldıkları hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Trafik polisi Görkem E., Kürkçüler Mahallesi'nde polisi arayıp teslim olmak istediğini bildirdi. Görkem E., bulunduğu yere gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü.
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Misafir 33 dakika öncePolis ömür boyu ceza yatar. yattığı süreçte neden öldürdüm 9 bin TL için değmezmiş diye çok düşünecek..00
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Misafir 34 dakika önceinsanlar yavaş, yavaş çıldırıyor00
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Misafir 34 dakika önceWhat ever happens in Adana stays in Adana00