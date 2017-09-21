Adana'da kurdukları şirketin batması sonucu yaklaşık 1 milyon lira vergi borcundan dolayı tartıştığı iki dayısı ve bir kuzenini öldüren trafik polisinin kurbanların önce ayaklarına sonra tekrar gelip başlarına ateş ettiği ortaya çıktı. Olay anı güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.

İHA'nın haberine göre olay, Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'ndeki Keresteciler Sitesi'nde 11 Eylül günü meydana geldi. Ankara'da görevli olan ve 6 ay önce mesleğe başlayan trafik polisi Görkem E. (23), polis olmadan önce dayıları İlyas ve Ümit Barak ile kerestecilik üzerine ortak şirket kurdu. Ancak kendi adına olan şirket bir süre sonra battı. Şirket battıktan bir süre sonra ise Görkem E. polis oldu. 6 ay önce Ankara'da trafik polisi olarak göreve başlayan Görkem E. şirket kendi üzerine olduğu için vergi borcu ödenmediğinden iki dayısı ve kuzeni ile tartışma yaşadı. Yaklaşık 1 milyon lira olan vergi borcu ödenmediği için polisin maaşına haciz ihbarı geldi. Bunun üzerine Görkem E. Keresteciler Sitesi'ne gidip vergi borcunun ödenmesini istedi. Ancak iki dayısı ve kuzeni borcu ödemeyeceklerini söyledi.

SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLENDİ

Sinirlenen trafik polisi beylik tabancasını çekerek iki dayısını bacağından vurup otomobili ile olay yerinden uzaklaştı. Görkem E. gittikten sonra çevredeki esnaf yaralılara yardım etmeye çalıştı. Ancak yaklaşık 30 saniye sonra Görkem E. olay yerine tekrar gelip silahını bir kez daha çekince yaralılara yardım etmeye çalışan esnaf da olay yerinden kaçtı. Bu sırada Görkem E. kuzenini de vurdu. Daha sonra da sırasıyla yerde yaralı halde yatan iki dayısının ve kuzeninin başına ateş etti. Görkem E. dayılarının birinin başına iki kez ateş edip otomobiline binerek olay yerinden kaçtı. Bu anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Görkem E. daha sonra da bir akaryakıt istasyonuna gidip buradan polisi arayarak 3 kişiyi öldürdüğünü söyleyip adresini verip polise teslim olmuş, ardından tutuklanmıştı.