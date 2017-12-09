Adana'nın Ceyhan ilçesinde yolcu treni, hemzemin geçitten geçen TIR'la çarpıştı. Kazada 13 kişi yaralandı.

İHA'nın haberine göre kaza, öğlen saatlerinde Ceyhan Sirkeli hemzemin geçidinde meydana geldi. İddiaya göre, Mersi'nden hareket eden 61602 sefer sayılı Mersin-İskenderun yolcu treni, Ceyhan Sirkeli hemzemin geçidine geldiğinde TIR ile çarpıştı. Kazada 13 kişi hafif şekilde yaralandı. Kazadan sonra tren Ceyhan Garı'na çekilirken, TIR sürücüsü gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Geçtiğimiz Salı günü aynı noktada başka bir tren kazası meydana gelmiş ve kazada 1 kişi yaralanmıştı.