Adana'da, polis uyuşturucu satışı yapıldığı iddia edilen kahveye baskın yaptı. Polisi gören zanlılar esrar ve uyuşturucuları sobaya atıp yakmak istedi. Bunun üzerine polis, sobayı devirip uyuşturucuları aldı.



İHA'nın haberine göre olay, dün merkez Yüreğir ilçesine bağlı Şehit Erkut Akbay Mahallesi´nde meydana geldi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesindeki 'Narkotim' ekipleri, uyuşturucu satışı yapıldığı iddia edilen kahveye şok baskın yaptı. Soğuk hava nedeniyle kahvedeki sobanın başına oturup, ısınmaya çalışan uyuşturucu satıcıları, polis baskınını fark edince yanlarındaki esrar ve ecstasy hapları, yanan sobanın içine atarak, delilleri yok etmek istedi. Ancak ekipler, hızlı davranarak önce torbacıları yere yatırdıktan sonra sobayı devirdi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Alevler nedeniyle yanma tehlikesi de atlatan ekipler, ayaklarıyla devirdikleri sobadaki uyuşturucu ve hapları tamamen yanmadan söndürdü. Olayla ilgili M.G. (28) ile H.Ö. (53) gözaltına alındı. Sobadan 21 gram esrar, 17 ecstasy hap ele geçirildi. Daha önceden de `uyuşturucu ticareti yapmak´ suçundan sabıkaları olan iki şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.