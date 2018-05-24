Adana'da yurt dışından getirilen ve Türkiye'de kalma süresi geçen, yaklaşık piyasa değeri 2 milyon lira olan lüks sınıfındaki cip ve otomobilin de olduğu 16 araca el konuldu.

İHA'nın haberine göre Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, Adana genelinde yabancı plakalı araçlara yönelik denetim başlattı. Ekipler, yaptıkları kontrollerde özellikle Gürcistan, Fransa ve balkan ülkelerinden Türkiye'ye getirilen ve ülkede yasal kalma süresini aştığını belirlenen lüks cip ve otomobil sınıfındaki 16 araç tespit etti.

Araçlara, Adana Gümrük Müdürlüğüne teslim edilmek üzere el konuldu. Sürücüler, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. El konulan araçların piyasa değerinin yaklaşık 2 milyon lira olduğu öğrenildi.

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