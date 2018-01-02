Adana Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan B.B, polisteki sorgusunda etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini belirterek, örgütle ilgili bilgiler verdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorgusunda itiraflarda bulunan B.B, örgüte 2013 yılında katıldığını ve Rakka'ya yaklaşık yarım saat uzaklıkta olan Akerşi köyüne götürüldüğünü, köyde tamamı Suriyelilerden oluşan 10'ar kişilik odalarda kaldıklarını söyledi.
YÜZLERİ MASKELİ YABANCI GRUP
Bulundukları yerde başka ülkelerden gelen grupların oluşturduğu odaların da mevcut olduğunu anlatan B.B, "Yabancı ülkelerden gelen örgüt mensupları yüzlerini maskeyle kapatmaktaydı." dedi.
B.B, bu köyde silahlı eğitim aldıklarını ifade ederek, eğitimlerde hoşa gitmeyen davranışlarda bulunanların elleri ve ayakları bağlı şekilde 2-3 gün bir odada tek başına bırakıldığını söyledi.
Eğitimden sonra örgüt emiri tarafından Rakka'ya götürüldüğünü, bir petrol istasyonunu koruyan ekip içerisinde görev verildiğini kaydeden B.B, burada örgütün gerçek yüzünü görmeye başladığını belirtti.
DEAŞ'ın sözde yöneticilerinin anlattıkları ile yaşantıları arasında farklılıklar gözlemlediğine dikkati çeken B.B, "Sonrasında ben örgütten kaçmak için fırsat kollamaya başladım.'' ifadesini kullandı.
"YEMEKLERİMİZE CESARET VERİCİ HAPLAR ATILIYORDU"
B.B, ifadesinde, Rakka'dan sonra Münbiç'e geldiğini anlatarak, burada da çatışmalara girdiğini, 2014 yılında ise ailesini görmek üzere Adana'ya geldiğini söyledi.
Adana'ya geldiğinde daha önce Rakka'da gördüğü DEAŞ'lı terörist Hasan Aydın ile karşılaştığını aktaran B.B, bu kişinin örgüte eleman kazandırmak için çalıştığını belirtti.
B.B, Aydın'ın örgüte katılmak için gelenleri "cihada gidiyorsunuz" diyerek kandırdığını anlatarak, "İslam adıyla kandırıyorlardı. Hasan Aydın şahıslara 'Unutmayın cihada gidiyorsunuz, şehadeti tadacaksınız ben de yakında geleceğim. Sizin eğitiminiz bitmeden ben de orada olurum, dikkatli olun.' diyordu ayrıca DEAŞ terör örgütüne yabancı uyruklular da katılıyordu." dedi.
Terör örgütü DEAŞ'ın kandırarak örgüte dahil ettiği kişileri eylemlere yönlendirmek için de çeşitli yol ve yöntemler uyguladığını ifade eden B.B, "Örgüt grup emirleri tarafından yemeklerimize cesaret verici haplar atılmaktaydı. Bu sayede insanlara istediklerini yaptırmaya çalışıyorlardı. DEAŞ'ın İslam dinine zarar vermek için kurulmuş bir örgüt olduğuna inanıyorum. Ben DEAŞ terör örgütü içerisinde yer aldığım için çok pişmanım." diye konuştu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanan B.B'nin yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.
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