İHA'nın haberine göre hırsızlık olayı, Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Kocavezir Mahallesi Pazarlar caddesinde bulunan bir tatlıcıda meydana geldi. İddiaya göre, 17 yaşındaki F.S., sabah saat saatlerinde tatlıcı dükkanına girdi. İlk başta rafta bulunan tatlıdan yiyen F.S., dolaptan aldığı gazlı içeceği içtikten sonra bozuk para çekmecesindeki toplam 250 lira metal parayı cebine doldurdu. Dükkandaki parayı çalan F.S., daha sonra tatlı kutularından bir tanesinin içine "Bir dahakine daha çok para isterim" diye not yazdıktan sonra kayıplara karıştı.
"EMNİYET MÜDÜRÜ ÖZEL EKİP KURDURDU"
Sabah iş yerini açan Mahmut Baylas, hırsızın yazdığı notu görünce durumu polise bildirdi. Baylas, daha önce de aynı kişinin işyerinden hırsızlık yaptığını ancak şikayetçi olmadıklarını da bildirdi. Olay, polise intikal etmesinin ardından Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız, hem hırsızın aynı iş yerine iki kez girmesi hem de iş yeri sahipleriyle dalga geçer gibi not bırakması üzerine zanlının bulunması için Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği'nde özel ekip kurdurarak hırsızın hemen yakalanması talimatı verdi.
Bu talimat üzerine hırsızlık dedektifleri oluşturdukları özel ekiple güvenlik kamerasını saniye saniye izleyerek şahsın kimliğini belirledi. Kimlikten hırsızın adresini bulan polisler 17 yaşındaki F.S.'yi şikayetten sadece 3 saat sonra evinde yakaladı. Hırsızlık dedektifleri aynı gün yakaladığı F.S.'nin üzerinde yaptığı arama da dükkan çaldığı ileri sürülen 123 lira para buldu. Yaşı küçük olduğu için Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edilen F.S., ifadesinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.
"NOTU GÖRÜNCE ŞOKE OLDUK"
Bu arada tatlıcıda çalışan ve notu da sabah işyerine gelince okuyan Mehmet Demirkıran, "Hırsız, damdan işyerimize girmiş. Burada önce tatlı yemiş, kola içmiş sonrada bozuk paraları almış. Daha sonrada tatlı kutusu içine 'Bir dahakine daha fazla para isterim' notu bırakmış. Bu notu görünce şoke olduk bir taraftan da güldük. Şikayetçi olduk hırsız yakalandı. Emniyet müdürüne teşekkür ediyoruz" diye konuştu.
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Misafir 1 saat öncetatlıyla kolayı nasıl içiyolar anlamam00