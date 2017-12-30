Olay, Sarıçam ilçesi Şahintepe Mahallesi'nde bulunan tekel bayide meydana geldi. İddiaya göre, yeni yıla kutlama yaparak girmek isteyen Gökhan A. ve Murat K., paraları olmayınca tekel bayi soymak için plan yaptı.
DHA'nın haberine göre, iki arkadaş, gece yarısı elektirikli bisiklet ile geldikleri işyerinin arka kapısını kırarak içeri girdi. Yanlarında getirdikleri çuvala çok sayıda içki ve sigara koyan Gökhan A. ve Murat K., ayrıca kasadaki 500 lirayı da aldı.
KUTLAMA YAPACAKLARI YERE SAKLADILAR
Sabah işyerine gelen 57 yaşındaki Mehmet Ardıç, soyulduğunu anlayınca polisi aradı. Olay yerine gelen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Ekipler, hırsızların ellerindeki çuval ile sokakta koştuğunu tespit etti. Görüntülerden kimlikleri tespit edilen Gökhan A. ve Murat K., kısa sürede yakalandı.
Emniyette sorgulanan Gökhan A., "Yeni yılı kutlamak istedik, ancak paramız yoktu. Bize tekel bayi soygunu planladık. Çaldığımız içki ve sigaraları ise kutlama yapacağımız ormanlık alana götürüp, sakladık. Yanımızda Resul adında bir arkadaşımız daha vardı" dedi.
Pişman olduğunu söyleyen Gökhan A.'nın amcası ise tekel bayi sahibinin zararının karşıladı.İşlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen Gökhan A. ve Murat K. ev hapsi cezasına çarptırıldı.
Resul isimli şüpheliyi yakalamak içir çalışma başlatan polis, soruşturmaya devam ediyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.