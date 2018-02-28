Adana'nın Çukurova ilçesinde bulunan Doğal Park içinde bulunan kafetaryada meydana gelen olayda, Çukurova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, park içindeki kafetaryanın bazı bölümlerinin kaçak olduğunu tespit etti.

İŞLETME SAHİBİ TABANCA İLE CAMLARINA ATEŞ ETTİ

DHA'nın haberine göre, yıkım işlemi başlatan ekipleri gören işletme sahibi V.B., ruhsatsız tabancasını çıkarıp işyerinin camlarına ateş etti. Bunun üzerine, ekipler geri çekilerek polisi aradı.

Olay yerine gelen polis, V.B.'yi park içinde yakaladı. Polis merkezine götürülen V.B. gözaltına alındı.

Zabıta daha sonra tahliye işlemine başladı. Kafeteryanın ise kaçak olan bölümleri yıkıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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