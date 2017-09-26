Adana'daki Aleyna Tilki konserinde olay çıktı

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Tilki, paylaştığı fotoğrafın açıklamasında konser alanında izdiham olduğunu söyleyerek, şunları kaydetti: “Taş, yumurta, portakal falan yoktu. Çiçek atıldığı doğru, sahneyi terk ettiğim ise yanlış. Güvenlik gerekçesiyle büyük bir nezaketle sahneden indirildim. Tek üzüntüm daha fazla şarkı söyleyememek oldu. Seni seviyorum Adana. İlginize ise minnettarım. İlk fırsatta görüşmek üzere.”