Adana'da uyuşturucu satışı nedeniyle çıkan tartışmada 33 yaşındaki İbrahim Taşkıran'ı evinin avlusunda av tüfeği ile vurarak öldüren 34 yaşındaki Onat Mert S., İstanbul'da polis tarafından yakalandı.
DHA'nın haberine göre olay, 6 Aralık 2017'de saat 23.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucu ticaretinden girdiği cezaevinden tahliye edilen Onat Mert S., esrar almak için uyuşturucu satan İbrahim Taşkıran'ın evine geldi. Onat Mert S., Taşkıran'dan 200 lira karşılığında esrar alıp, çıktı. Uyuşturucu paketinin içinden ot çıkması üzerine, Onat Mert S., tekrar Taşkıran'ın evine gelip parasını geri istedi. Taşkıran'ın parayı vermemesi üzerine çıkan tartışma sırasında Onat Mert S., yanındaki av tüfeğiyle ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar evinin avlusunda bulunan Taşkıran'ın göğsüne isabet etti. İbrahim Taşkıran olay yerinde yaşamını yitirirken, Onat Mert S. kaçtı.
SUÇÜSTÜ YAKALANDI
Şüpheliyi yakalamak için harekete geçen polis, soruşturma kapsamında 6 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Alınan ifadelerden, Onat Mert S.'nin uyuşturucu satışı yapmaktan çok sayıda sabıkası olduğunu öğrenen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin İstanbul Beyoğlu'nda 'torbacılık' yaptığını saptadı. Beyoğlu Araştırma ekipleri ile irtibat kuran Adana polisi, Onat Mert S.'nin fotoğrafını gönderdi. Bunun üzerine ekipler, adresi verilen sokağa giderek şüpheliyi suçüstü yakaladı.
'BEN DEĞİLİM'
Uyuşturucu satışı yaptığı sokakta yakalanan Onat Mert S., polislere, "Ben Mert değilim, siz benim kardeşimi arıyorsunuz. Benim adım Abdulgani" dedi. Bu ifadelerin doğrultusunda, ekipler şüphelinin fotoğrafını çekip, Adana polisine yolladı. Cinayet dedektifleri ise şüphelinin yalan söylediğini belirtip, yakalanmasını istedi. Gözaltına alınan Onat Mert S., uçakla Adana'ya getirildi.
Şüpheli Onat Mert S., buradaki sorgusunun ardından sağlık kontrolüne götürüldü. Gazetecilere 'İyi çekin alem yakışıklı görsün' diyen şüpheli, nöbetçi mahkemeye sevk edildi.
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