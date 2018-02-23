Adana'da 4,5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan Sedat K. hakkında iki ayrı suçtan en üst sınırdan olmak üzere 66 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.



Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi'nde 10 Şubat'ta yapılan düğünde 4,5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunurken yakalanıp tutuklanan Sedat K. hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı Çocuk Suçları Soruşturma Bürosunda görevli savcı tarafından hazırlanan iddianame, Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede, şüpheli hakkında "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 45 yıl, "cebir, tehdit veya hile kullanarak çocuğu cinsel amaçlı hürriyetinden yoksun kılma" suçundan da 21 yıl olmak üzere 66 yıl hapis cezası istendi.



İl dışındaki cezaevinde bulunan Sedat K.'nin 16 Mart’ta ilk kez hakim karşısına çıkacağı öğrenildi.

EYLEME ÖNGÖRÜLEN EN YÜKSEK CEZA



Yüreğir ilçesinde 10 Şubat'taki düğünde kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen 20 yaşındaki Sedat K., vatandaşlarca darbedilmişti. Linç edilmemek için kaçan zanlı, polis ekiplerince kısa sürede yakalanmış ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.



Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine kaldırılan çocuk, tedavisinin ardından taburcu edilmişti.



Cumhuriyet savcısı, ağırlaştırıcı neden uygulanması gerektiğini vurguladığı iddianamenin değerlendirme bölümünde, "Şüphelinin, henüz 4,5 yaşındaki ruhen ve bedenen savunmasız bir yavrucak olan mağdureye bir insanda bulunması beklenen vicdan, merhamet ve haysiyet niteliklerinden kelimenin tam anlamı ile geri dönülmez şekilde ayrılarak gerçekleştirdiği, kamu vicdanını çok derinden yaralayan, toplumda yüksek düzeyde infial uyandıran eylemi nedeniyle talep edilen ceza maddelerinin en üst haddinden uygulama yapılmak suretiyle cezalandırılmasını ve takdiri indirim sebeplerinin uygulanmamasını" istemişti.

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