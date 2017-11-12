Adana'daki operasyonda ele geçirildi! Emniyet Müdürü bile şaşırdı

Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın bizzat yönettiği "Adana Huzur 4" operasyonu gerçekleştirildi. Operasyona 45 noktada asayiş, terör, narkotik ve kaçakçılık şube müdürlüklerinde görev yapan bin 300 polis katılırken, polis helikopteri operasyona havadan destek verdi. Gruplar halinde ayrılan ekipler, kentteki eğlence mekanları ile umuma açık yerlerde Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgulaması yaptı. Trafik uygulamalarında ise, durdurulan araçların içleri detektör köpeklerince aranırken, polis ekipleri de araç sürücüleri ve yanında bulunan yolcuların üst araması yapıldı.

Trafik uygulamalarında 5 bin 43 araç kontrol edilirken, 12 aranan araç yakalandı. 17 araç trafikten men edildi. 39 araca ise 38 bin 325 TL para cezası uygulandı. Uygulamada 18 adet ruhsatsız tabanca ve bunlara ait 18 şarjör ile 71 adet dolu fişek, 9 adet ruhsatsız av tüfeği ve bunlara ait 4 şarjör ile 670 adet dolu fişek ele geçirildi. 2 adet 'sallama' diye tabir edilen kesici ve delici alet, 1 beysbol sopası yakalandı. 16 bin 529 uyuşturucu hap, satışa hazır 21 fişek 42 gram esrar maddesi ele geçirildi. Umuma açık yerlerde yapılan uygulamada ise, 4 şahsa adli ve idari işlem yapıldı, yapılan idari işlemler sonucu 10 bin 950 TL para cezası kesildi. 6 iş yerine de idari işlem uygulandı. Uygulama genelinde 14 bin 220 kişiye GBT sorgulaması yapılırken, 25 aranan şahıs yakalandı.

POLİS TELSİZİ ELE GEÇİRİLDİ

İHA'nın haberine göre; Operasyon sırasında polisin Bakımyurdu Caddesi'nde durdurduğu otomobil içerisinde 1 adet el telsizi ele geçirildi. Polis telsizi incelediğinde telsizden asayiş kanalının dinlendiği tespit edildi. Otomobilde bulunan M.A.Ç. (23) ile K.E. (24) gözaltına alındı. Emniyette ifadeleri alınan şahısların, izci kampına gidecekleri için telsiz aldıklarını bu nedenle de asayiş kanalını dinledikleri söylediği öğrenildi. İfadeleri alınan şüpheliler serbest bırakılırken, haklarından Telsiz Kanununa muhalefetten soruşturma açıldı. Zanlıların, 2 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanması ya da 650 lira para cezası verilmesi öngörülüyor.

Emniyet Müdürü Selami Yıldız, operasyonda ele geçirilen malzemelerin sergilenmesi ve konuyla ilgili açıklama yapmak için olay yerine geldi. Ele geçirilen malzemeleri incelediğinde el telsizini görünce şaşıran Yıldız, "Buradaki temel hedefimiz vatandaşlarımızın güvenlik ve huzuru için daha rahat daha özgür daha huzurlu Adana şehrinde yaşamaları için bu faaliyetlerimizi yapıyoruz" dedi.

Yıldız, operasyon sırasında vatandaşla da yakından ilgilenip onların sorunlarını dinledi.

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