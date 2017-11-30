Adana'daki terör operasyonu

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve MİT ekipleri, Diyarbakır'da bir araçta içinde bomba yapımında kullanılan malzemelerin bulunduğu 25 kilogramlık 4 çuval ve İstanbul'da bomba düzenekli düdüklü tencerede parmak izi çıkan S.D'nin 27 Kasım'da eylem yapmak için Adana'ya geldiğini belirledi.

AA'nın haberine göre; polis ve MİT ekipleri, terör örgütünün Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'yi kapsayan sözde Çukurova alan sorumlusu olduğu iddia edilen S.D'nin kentte örgütün sözde Mersin sorumlusu olduğu öne sürülen Y.B. ile buluştuğunu tespit etti.

Ekipler, derinleştirerek yürüttükleri çalışmanın ardından şüpheliler S.D. ve Y.B'yi kent merkezinde yakaladı. S.D'nin üzerinde yapılan aramada sahte kimlik bulundu.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan S.D. tutuklandı, Y.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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