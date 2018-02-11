Adana'da sosyal medya üzerinden örgütlenen 2 bin kişi, 150 araç ile Zeytin Dalı Harekatı kapsamında askerlere moral vermek için Hatay'ın Reyhanlı ilçesine gitti.



İHA'nın haberine göre, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek için sosyal medyada 'Adana Halk Harekatı' ismiyle örgütlenen 2 bin kişi sabah saatlerinde Merkez Park'ta 150 araç ile toplandı. Grup yöneticisi Ferdi Kavak, yola çıkmadan önce yaptığı açıklamada, amaçlarının sadece askerlere moral vermek olduğunu söyledi.

"VATANIM İÇİN HER ŞEYİ YAPMAYA HAZIRIM"

Öte yandan grup içerisinden Bilal Atsan (20) ise motosikletiyle konvoya katıldı. Atsan, "Bugün kısmet olursa motosikletimle oraya kadar gideceğim. Vatanım için her şeyi yapmaya hazırım" dedi.

Araçların önünde Türk bayrakları asılı konvoy, daha sonra Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı'na gitmek üzere yola çıktı.

HATAY'DA VATANDAŞLAR YÜRÜYÜŞ DÜZENLEDİ

Hatay'ın Suriye sınırındaki Kırıkhan ilçesinde de Zeytin Dalı Harekatı'na destek için Kırıkhan Kaymakamlığı ile Kırıkhan Belediyesi tarafından yürüyüş düzenlendi.

Ellerinde Türk bayraklarıyla 15 Temmuz Şehitler Meydanı'na gelen vatandaşlar, çeşitli sloganlar atarak Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Hatay Vali Yardımcısı Mahmut Hersanlıoğlu, burada yaptığı konuşmada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin bölgesinde sivillere zarar vermemek için büyük hassasiyet gösterdiğinin altını çizerek, şöyle konuştu:

"Biz yaklaşık 40 senedir malum terör örgütünün sıkıntılarıyla karşı karşıyayız. Geçmişte üstü örtülü olarak onu destekleyen ağa babaları bugün bir farkla onların direk yanında yer alıyor. Onlara silah, eğitim ve psikolojik destek veriyor. Fakat fark edemedikleri hadise şu, bu millet 5 bin yıldır dünya coğrafyasında Allah'a lafla değil, kan vererek ibadet ediyor."

Konuşmaların ardından Bursa Osman Gazi Mehteran Takımı gösteri düzenledi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER