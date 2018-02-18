Mustafa Uğur yönetimindeki Adana Demirspor, Sait Karafırtınalar'ın çalıştırdığı Boluspor'u ağırladı.

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Konuk ekip 17. dakikada penaltı kazandı. Topun başına geçen Rydel Poepon penaltıyı gol yapamadı ancak sonrasında fileleri havalandırmayı başardı. Karşılaşmanın ilk yarısında başka gol olmadı.

Boluspor, dakikalar 64'ü gösterdiğinde Poepon'la bir gol daha buldu ve fark 2'ye çıktı.

Mücadelede son anlara girilirken Adana Demirspor, 82. dakikada Atabey Çiçek'le farkı 1'e indirdi.

Boluspor, 86. dakikada Melih Okutan'la bir gol daha buldu ve skor 3-1'e geldi.