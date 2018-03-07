Spor Toto 1. Lig'de 26. haftada ligin son sıralarında bulunan Adana Demirspor ve Denizlispor, Adana'da karşı karşıya geldi.

Denizlispor, 21. dakikada Mehmet Akyüz'ün attığı golle 1-0 öne geçse de sevinci uzun sürmedi. Ev sahibinde Atabey Çiçek, 26. dakikada sahne aldı ve skoru 1-1'e getirdi. İlk yarı bu sonuçla tamamlandı.

Adana Demirspor, ikinci yarıya hızlı başladı. Ev sahibi ekip, 48. dakikada Robert Ndip Tambe ile 2-1 öne geçti.

Mücadelenin son golü ise 90+1. dakikada geldi. Ev sahibinde Theo Mendy attığı golle takımına 3-1'lik galibiyeti getirdi.

Adana Demirspor bu galibiyetle puanını 31'e yükseltirken Fatih Tekke yönetiminde çıkışa geçen Denizlispor haftayı 27 puanla kapadı. Tekke döneminde Denizlispor, 4 maçta 3 galibiyet 1 beraberlik elde etmişti.

STAT: 5 Ocak Fatih Terim

HAKEMLER: Mustafa Öğretmenoğlu, Samet Çavuş, Murat Ergin Gözütok

ADANA DEMİRSPOR: Kurtuluş Yurt, Yiğit İncedemir (Dk. 77 Politylo), Yiğitcan Erdoğan (Dk. 32 Adil Demirbağ), Tambe, Batuhan İşçiler, Erhan Kartal, Savaş Yılmaz, Mendy, Aydın Yılmaz (Dk. 45 Lalawele), Sezer Özmen, Atabey Çiçek

DENİZLİSPOR: Asil Kaan Güler, Ziya Alkurt, Kappel, Mehmet Akyüz (Dk. 60 Burak Altıparmak), Canberk Aydın, Hasan Kılıç, Cenk Güvenç, Alperen Babacan (Dk. 86 Barış Örücü), İsmail Haktan Odabaşı, Aissati (Dk. 78 Hüseyin Atakan Üner), Kerem Can Akyüz

GOLLER: Dk. 21 Mehmet Akyüz (Denizlispor), Dk. 26 Atabey Çiçek, Dk 48 Tambe, 90+1 Mendy (Adana Demirspor)

SARI KARTLAR: Dk. 16 Batuhan İşçiler, Dk. 22 Yiğit İncedemir, Dk. 80 Erhan Kartal, Dk. 88 Lalawele (Adana Demirspor), Dk. 39 Kerem Can Akyüz, Dk. 75 Hasan Kılıç (Denizlispor)