TFF 1. Lig'in 6. haftasının kapanış maçında Adana derbisi yaşanacak. Giray Bulak yönetimindeki Adana Demirspor, Kemal Kılıç yönetimindeki Adanaspor'u ağırlayacak. Peki Adana Demirspor - Adanaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

ADANA DEMİRSPOR - ADANASPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

TFF 1. Lig'in 6. haftasında kapanış maçında 9 puanla 7. sırada yer alan Adanaspor, deplasmanda 7 puanla 11. sırada yer alan Adana Demirspor ile karşılaşıyor. 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada tecrübeli hakem Hakan Ceylan düdük çalacak. Ceylan'ın yardımcılıklarını Gökhan Memişoğlu ve Ahmet Şimşek yapacak.

Büyük heyecanla ve merakla beklenen Adana Demirspor - Adanaspor maçı saat 20:00'de başlayacak ve beIN SPORTS MAX 1 kanalından canlı olarak izlenebilecek.

İki takım arasında oynanan son 10 maçta iki ekip 4'er kez galip geldi, 2 maç ise berabere sonlandı.

Adana Demirspor, oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı.

Adanaspor, oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı.

İki ekibin son karşılaşmasında Adanaspor, evinde Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti.

Adana Demirspor, evinde oynadığı son maçta Gaziantepspor'u 3-1 yendi.

Adanaspor, deplasmanda oynadığı son maçta Kozan Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

Adana Demirspor, oynadığı son 5 maçta 9 gol atarken kalesinde 7 gol gördü.

Adanaspor, oynadığı son 5 maçta 6 gol attı, kalesinde 9 gol gördü.

Adana Demirspor'da en golcü isimler arasında 3 gol ile Robert Ndip Tambe, 2 golle Savaş Yılmaz ve 1 golle Atabey Çiçek bulunuyor.

Adanaspor'da en golcü isimler arasında 2'şer golle Magaye Gueye ve Bahattin Köse, 1 golle de Yener Arıca bulunuyor.

SON MAÇ KADROLARI

Adana Demirspor: İsmail Şahmalı, Yiğitcan Erdoğan, Sezer Özmen, Adil Demirbağ, Erhan Kartal, Robert Ndip Tambe, Yiğit İncedemir, Issoumaila Lingane, Atakora Lalawele, Savaş Yılmaz, Theo Mendy

Adanaspor: İrfan Can Eğribayat, Gökhan Süzen, Diago, Didi, Renan Didiz, Tevfik Altındağ, Yener Arıca, Renan Foguinho, Abdulaziz Solmaz, Bahattin Köse, Vinicius

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