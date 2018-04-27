Adana Demirspor - Altınordu rakamlar

Türkiye Spor Toto 1. Lig maçında Adana Demirspor ile Altınordu, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 15:30. Maç öncesi Adana Demirspor 37 puanla 14. sırada, Altınordu 52 puanla 6. sırada bulunuyor. Adana Demirspor, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Altınordu, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 261 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Adana Demirspor kazanırsa 2.10, beraberlik çıkarsa 3.10, Altınordu sahadan galip ayrılırsa 2.45 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.95, 2.5 gol üstünün oranı 1.45. Karşılıklı gol var 1.30, karşılıklı gol yok 2.05 oranını kazandıracak.

Adana Demirspor önceki hafta Sivasspor mücadelesinde 0-0 berabere kaldı.

Altınordu ise Ümraniye maçında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 7 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyet alan Adana Demirspor, 26 gol attı ve 25 gol yedi.

Altınordu, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 9 galibiyet, 1 beraberlik, 6 mağlubiyet elde etti. Altınordu, deplasmanda 27 kez ağları sarsarken, 19 kez topu kendi kalesinde gördü.