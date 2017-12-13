Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur rövanş karşılaşmaları oynanıyor. Ülker Stadı'nda ilk maçı 6-0 kazanan Fenerbahçe, Adana Demirspor ile deplasmanda karşılaşıyor...
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ADANA DEMİRSPOR 0-0 FENERBAHÇE
ADANA DEMİRSPOR: Kurtuluş Yurt, Erhan Kartal, Sezer Özmen, Can Demir, Tolgahan Çiçek, Yiğit İncedemir, Erkam Develi, Umut Sönmez, Mendy, Loemba, Atabey Çiçek
YEDEKLER: Nusret Can, İsmail, Mustafa, Joseph, Hasan, Batuhan, Issoumaila, Canpolat, Ahmet, Uğurcan
TEKNİK DİREKTÖR: Timuçin Bayazıt
FENERBAHÇE: Erten, Hasan Ali, Neto, Neustadter, Isla, Ozan, Oğuz Kağan, Aatif, Samed, Valbuena, Fernandao
YEDEKLER: Volkan, Kameni, İsmail, Şener, Yiğithan, Mehmet, Giuliano, Serhat Kot, Josef, Ahmethan
TEKNİK DİREKTÖR: Aykut Kocaman
STAT: 5 Ocak Fatih Terim
SAAT: 20:30
YAYIN: ATV
HAKEM: Tugay Kaan Numanoğlu
23 YIL SONRA ADANA'DA
İlk maçı İstanbul'da 6-0 kazanan Fenerbahçe, tur için büyük bir avantaj sağlamıştı. TFF 1. Lig temsilcisi Adana Demirspor'un turu geçmesi için rakibine 7 farklı üstünlük kurması gerekecek.
Sarı-lacivertli takım Adana Demirspor'la yaklaşık 23 yıl sonra deplasmanda karşılaşıyor. İki takım arasında Adana'daki son maç 26 Şubat 1995'te oynanmıştı. O karşılaşmayı Fenerbahçe, şu anki teknik direktörü Aykut Kocaman'ın penaltıdan attığı tek golle 1-0 kazanmıştı.
AYKUT KOCAMAN'IN DALYA HEYECANI
Fenerbahçe, teknik direktörü Aykut Kocaman yönetimindeki 100. galibiyetini Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında Adana Demirspor karşısında arayacak.
Kocaman, 4 yıl sonra tekrar teknik direktörlüğüne geldiği sarı-lacivertli takımda, resmi maçlarda bugüne dek 99 kez galibiyet sevinci yaşadı. Sarı-lacivertlilerle 2010-2013 yılları arasında 151 resmi maçta 89 galibiyet elde eden Kocaman, 4. sezonunu geçirdiği Fenerbahçe'yle bu sezon ise 20 resmi karşılaşmaya çıktı. Bu karşılaşmalarda da 10 kez takımını sahadan mutlu ayıran Kocaman, 171 maçta 99 galibiyete ulaşmış oldu.
Kocaman yönetimindeki Fenerbahçe, 99 galibiyetin 76'sını Süper Lig'de, 10'unu Avrupa kupalarında, 13'ünü ise Ziraat Türkiye Kupası'nda elde etti. Adana Demirspor karşısında Fenerbahçe'nin başında "dalya" demek isteyen Kocaman, sarı-lacivertlilerle 38 beraberlik, 34 yenilgi yaşadı.
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