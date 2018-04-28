Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında Adana Demirspor sahasında İzmir temsilcisi Altınordu'yu 1-0 mağlup etti.

Adana Demirspor'un golünü 56. dakikada Theo Mendy kaydetti.

Bu sonuçla puanını 40'a çıkaran Adaana Demirspor derin bir nefes aldı. 52 puanda kalan Altınordu ise play-off şansını son haftaya bıraktı.

ADANA DEMİRSPOR: 1 - ALTINORDU: 0



Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Serkan Tokat, Mehmet Cem Satman, Mustafa Savranlar



Adana Demirspor: Kurtuluş Yurt, Yiğit İncedemir (Dk. 90 1 Tolgahan Mulla Çiçek), Yiğitcan Erdoğan, Kubilay Sönmez, Atakora, Adil Demirbağ, Aires (Dk. 72 Politylo), Batuhan İşçiler, Erhan Kartal, Mendy (Dk. 89 Abdulkadir Parmak), Atabey Çiçek

Altınordu: Erce Kardeşler, Uğur Arslan Kuru, Yusuf Acer, Mehmet Murat Uçar, Serkan Göksu (Dk. 72 Oğulcan Ülgün), Mirkan Aydın, Erdoğan Yeşilyurt, Kerim Avcı, Deniz Vural (Dk. 46 Berkay Samancı), Barış Alıcı (Dk. 83 Fatih Aktay), Hasan Hatipoğlu



Gol: Dk. 57 Mendy (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Dk. 28 Kerim Avcı, Dk. 81 Oğulcan Ülgün, Dk. 89 Yusuf Acer (Altınordu)

SPOR TOTO 1. LİG PUAN DURUMU