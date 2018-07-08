Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Adana Demirspor, teknik direktörlük görevi için Hakan Kutlu ile anlaştı.



Kulüpten yapılan açıklamada, kulüp başkanı Murat Sancak ve sportif direktör Tanju Çolak ile el sıkışan Hakan Kutlu'nun 2018-2019 sezonunda takımın teknik direktörlüğünü yapacağı belirtildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Murat Sancak, Kutlu'ya yeni görevinde başarılar dileyerek, "Ülkemizin yetiştirmiş olduğu çok değerli hocamızla yeni sezonda bizimle çalışması noktasında anlaşmaya vardık. Adana Demirsporumuza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İlk başta söylediğim gibi sabır ve sağlam temeller atarak ilerlemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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