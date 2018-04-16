Çukurova Bölgesi'nin en önemli şehirlerinden biri olan Adana tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerin olduğu zengin bir mirasa sahip. Çukurova'nın bereketi her anlamda şehri zenginleştirmiş. Türkiye'nin 6. en yüksek nüfusuna sahip, tarım ve sanayi şehri haline getirmiştir. Adana'da gezilecek yerlerin başında antik Roma ve Osmanlı mimarisi de dahil olmak üzere, Adana Kalesi, Varda Köprüsü, Büyük Saat Kulesi, Atatürk Evi Müzesi gibi birçok tarihi mekan geliyor. Adana'da nereleri gezebilirsiniz. Adana'nın tarihi ve turistik yerlerine bir göz atalım.

ADANA'YA NASIL GİDİLİR?

Adana İstanbul'a 936, Ankara'ya 488 kilometre uzaklıkta yer alır. Adana'ya Türkiye'nin birçok merkezi noktasında otobüs seferleri düzenlenmektedir. Adana Otobüs Terminali şehre 5 kilometre uzaklıktadır. Havayolu ile ulaşım Adana Şakirpaşa Havalimanı'ndan gerçekleştirilir. Havalimanı Türkiye'nin en yoğunluklu havaalanlarından biridir. Şehre 5 kilometre uzaklıkta yer alır. Havaalanına vardığınızda buradan otobüs terminaline geçip kolaylıkla şehir merkezine varabilirsiniz.

ADANA'DA GEZİLECEK YERLER

ADANA KALESİ

Seyhan Irmağı ve Taşköprü'nün batı kıyısında höyüğün üzerinde yer alır. Yontma taştan yapılmış olan kale, Abbasi Halifesi Harun-ür Reşid tarafından 781'de yaptırılmıştır. Kaleden günümüze birkaç kalıntıdan başka birşey kalmamıştır. Bu kalıntıların incelenmesiyle Geç Roma devrine ait surlar olduğu anlaşılmıştır. Kale surları 1836 yılında Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa'nın emriyle yıktırılmış olduğu için, "Kalekapısı", "Tarsuskapısı" adı verilen iki parça duvar enkazından başka birşey kalmamıştır.

ANAVARZA KALESİ VE ANTİK KENTİ

Adana'nın Kozan ilçesinden 22 kilometre uzaklıkta bulunan Anavarza Kalesi, M.Ö. 9. asırda Asurlular tarafından yapılmıştır. Kozan ilçesinin Dilekkaya (Anabarza) köyü yakınındadır. Roma ve Bizans dönemlerinde de kullanılan kale, Romalılar zamanında görkemli oyunlara ev sahipliği yapmıştır. Roma İmparatoru Caracalla kente o kadar hayranmış ki kentte basılan paraların üzerine Metropolis damgası vurdurmuş. Depremler neticesinde 4 kez yıkılan kale, Bizans İmparatoru Iustinianus tarafından onarılarak sınır kalesi olarak kullanılmıştır. İlk kez Ramazanoğulları döneminde Türklerin eline geçmiş 14. yüzyıldan sonra kullanılmamıştır. Anavarza Antik Kenti’ne giriş ücretsizdir.

ADANA ATATÜRK EVİ MÜZESİ

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, Adanayı tam 9 kere ziyaret etmiş. 15 Mart 1923 yılında yaptığı ilk ziyarette eşi Latife Hanım'la birlikte Adana'da eski adıyla Suphi Paşa Konağı'nda (Tepebağ Konağı) iki gece kalmıştır. Atatürk 13 Ocak 1925'de Adana'ya tekrar geldiğinde, yine bu evde misafir edilmişti. Bugün Atatürk Bilim ve Kültür Müzesi olarak hizmet veren konağın güneyinde, havuzlu geniş bir bahçesi bulunmaktadır. Müzede Atatürk’ün bu seyahatlerini anlatan dev boyutta fotoğraflar, Kuvayı Milliye dönemine ait eşyalar, etnografik ürünler, gazete arşivleri sergileniyor. Kültür Bakanlığı’na bağlı olan müzede Hatay'ın kurtuluşunu anlatan özel bir oda da bulunuyor. Giriş ücretsizdir.

MİSİS ANTİK KENTİ VE MOZAİK MÜZESİ

Adana Arkeoloji Müzesi’ne bağlı olarak hizmet veren Misis Mozaik Müzesi, Yüreğir ilçesine bağlı Misis Beldesi’nde, 1959 yılında ziyarete açılan ve içinde Misis Antik Kenti’nden kalma, 4. yüzyıl sonlarına ait bazilika tipinde bir tapınağın zemin mozaiklerinin sergilendiği müzedir. Bu mozaikler 1956 yılında ortaya çıkarılmış, müze de bu mozaikleri korumak için kurulmuştur. Mozaiklerde Nuh'un tufan esnasında gemisine aldığı hayvanlar betimlenmiştir.

YILANKALE (YILANLIKALE-ŞAHMERAN KALESİ)

Adana il sınırları içinde kalan Yılan Kale, Adana’ya 30 kilometre mesafededir. 11. yüzyılda yapılmış bir Haçlı kalesidir. Bizanslılar tarafından yapıldığı sanılmaktadır. Ceyhan Ovası'na hakim konumda çok sarp bir tepe üzerine kurulan kale, yöredeki halk tarafından Şahmeran Kalesi olarak da tanınıyor. 8 yuvarlak burcu, nizamiye kapısı, kilise ve su sarnıcı da bulunan kalenin teraslarına taş merdivenlerle çıkılmaktadır.

ADANA ULU CAMİİ

Ramazanoğulları tarafından yapılan, Adana'nın Merkez Camii'nden sonra en büyük camisidir. 1513’de Ramazan oğlu Halil Bey tarafından inşasına başlanmış ve 1541 yılında Piri Mehmet Paşa tarafından bitirilerek ibadete açılmıştır. Selçuklu, Memluk ve Osmanlı mimarisinin özelliklerini taşır. Onaltı ve onyedinci asır çinileri ile dikkati çeken camiye batı ve doğu kapılarından girilir.

ŞAR ANTİK KENTİ

Klikya bölgesinin dini merkezi "Kilikya Komanası” diye anılan Şar Antik Kenti; Hititlerin “Pontus Komanası” olarak bilinen ilk dini merkezlerinden sonraki 2. komana olarak kabul edilen ve Hitit krallarının ayinlere katıldığı yerdir. Kent, Tufanbeyli ilçesinin Kayseri sınırına yakın yerdedir. Kiznuwatna, Hitit, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerinde kullanılan Şar Antik Kenti'nde özellikle Roma dönemine ait eserler ayakta kalmıştır. Amfi tiyatro, Bizans kilisesi, 6 metre yüksekliğinde ve 3 metre genişliğindeki anıtsal kapısı olan Alakapı en önemlileridir. Roma senatörüne ait mezar bulunan Kırık Kilise de dikkat çeken yerlerden biridir. Giriş ücretsiz.

ADANA ETNOGRAFYA MÜZESİ

1845 yılında Kuruköprü mevkiinde inşa edilmiş ve sonradan terk edilmiş olan kilise, Fransız işgali sırasında Fransız Askeri Hastahanesi olarak kullanılmış, 1924 yılından sonra müze olarak düzenlenmiştir. 1972 yılında eserlerin yeni müze binasına taşınmasının ardından kilise restore edilmiş, 1983 yılında ise etnografya müzesine dönüştürülmüştür. Çukurova köylerinde ve Toroslar'da yaşayan Yörüklere ait oldukça zengin eşyalar barındırmaktadır. Müzeye giriş ücretsizdir.

BÜYÜK SAAT

Ali Münif Caddesi üzerinde bulunan Adana Büyük Saat, yapımına 1881 yılında Adana Valisi Ziya Paşa tarafından başlanan ve 1882 yılında Abidin Paşa tarafından tamamlanan kesme taştan yapılmış, 32 metre uzunluğu ile Türkiye’nin en uzun saat kulesidir. Dolmabahçe Saat Kulesi’nden (27 metre) 5 metre daha uzundur. Şehrin çarşı bölümünde yer alan saat kulesinin saati Almanya'dan getirtilmiştir.

ADANA ARKEOLOJİ MÜZESİ

1924 yılında kurulan ve Türkiye'nin en eski müzelerinden biri olan arkeoloji müzesinde, Hititlere ait Kapı Arslanı, Augustus heykeli, lahitler, sunaklar ve çeşitli mimari parçalar sergileniyor. Ayrıca Medusalı Lahit ile insan boyutundaki bronz Karataş heykeli en ilgi gören eserlerdir.

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