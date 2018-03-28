Adanalılara kötü haber Meteoroloji'den geldi. Adana hava durumu tahmin raporunu yayınlayan Meteoroloji sağanak yağış konusunda uyardı.

ADANA HAVA DURUMU

Bu akşam saatlerinde Doğu Akdeniz’de başlayacak olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bu gece ve yarın (Perşembe) Adana il merkezinde kuvvetli (21-50 kg/metrekare), kuzey ve iç kesimlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-90 kg/metrekare) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Başlama-Bitiş Zamanı

29.03.2018 00:00-29.03.2018 15:00

Hadisenin Şiddeti

Çok Kuvvetli Yağış

Oluşması Muhtemel Riskler

Ani Sel - Su Baskını - Heyelan - Yıldırım - Ulaşımda Aksamalar

Alınabilir Tedbirler

Yıldırımdan Korunma Yöntemleri

Uyarı Yapan Merkez

Analiz ve Tahminler Şube Müdürlüğü



Yağış Şiddeti Sınıflandırması

Hafif Yağış 1 - 5 mm

Orta Kuvvette Yağış 6 - 20 mm

Kuvvetli Yağış 21 - 50 mm

Çok Kuvvetli Yağış 51 - 75 mm

Şiddetli Yağış 76 - 100 mm

Aşırı yağış 100 mm üzeri

Not: 12 Saatlik periyotta miktara bağlı değerlendirme yapılmış ve bölgeler arası topografik farklılıklar dikkate alınmadan sınıflandırılmıştır.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER