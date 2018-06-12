Adana'da iftara ne kadar kaldı? Rahmet, bereket ve mağfiret mevsimi olan Ramazan ayının 28. gün orucu bugün tutuluyor. 2018 Ramazan ayının 28. orucunu tutan Adanalılar iftar vakti için bekleyişe geçti. Peki, Adana'da iftar vakti ne zaman? Adana'da iftara ne kadar kaldı? İşte 2018 Adana iftar vakti ve Adana imsakiyesi...





ADANA'DA İFTAR VAKTİ! İFTARA KAÇ SAAT VAR?



On bir ayın sultanı olan Ramazan-ı Şerif'in 28. gün orucu tutuluyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 12 Haziran Salı günü Adana'da iftar vakti saat 20:05 olarak görülüyor.

ADANA'DA İFTARA NE KADAR KALDI?

ADANA SAHUR VE İMSAK VAKTİ 2018

Diyanet’in resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 13 Haziran Çarşamba Adana'da sahur vakti (imsak) 03:27 olarak görülüyor. Adana'da saat 03:27’de okunacak ezanla birlikte Ramazan’ın 29. orucuna niyet edilecek.

GÜNÜN DUASI

Allah'ım! Bu günde beni mağfiret dileyenlerden, sana itaat eden salih kullarından ve mukarreb velilerinden kıl; lütuf ve şefkatin hakkında ey merhametlilerin en merhametlisi!

GÜNÜN AYETİ

Ey iman edenler! rükû edin, secdeye varın, Rabbinize kulluk edin, iyilik yapın ki kurtulabilesiniz. Hac, 77

GÜNÜN HADİSİ

"Cennette Reyyan denilen bir kapı vardır. Oradan sadece oruçlular girer. Oruçlular girdiler mi artık kapanır, kimse oradan giremez." Tirmizi

ADANA RAMAZAN İMSAKİYESİ 2018





1 16.05.2018 Çarşamba 03:47 05:23 12:41 16:29 19:47 21:16 2 17.05.2018 Perşembe 03:46 05:22 12:41 16:29 19:48 21:18 3 18.05.2018 Cuma 03:45 05:22 12:41 16:29 19:49 21:19 4 19.05.2018 Cumartesi 03:44 05:21 12:41 16:29 19:49 21:20 5 20.05.2018 Pazar 03:42 05:20 12:41 16:30 19:50 21:21 6 21.05.2018 Pazartesi 03:41 05:20 12:41 16:30 19:51 21:22 7 22.05.2018 Salı 03:40 05:19 12:41 16:30 19:52 21:23 8 23.05.2018 Çarşamba 03:39 05:18 12:41 16:30 19:53 21:25 9 24.05.2018 Perşembe 03:38 05:18 12:42 16:30 19:53 21:26 10 25.05.2018 Cuma 03:37 05:17 12:42 16:31 19:54 21:27 11 26.05.2018 Cumartesi 03:36 05:16 12:42 16:31 19:55 21:28 12 27.05.2018 Pazar 03:36 05:16 12:42 16:31 19:56 21:29 13 28.05.2018 Pazartesi 03:35 05:15 12:42 16:31 19:56 21:30 14 29.05.2018 Salı 03:34 05:15 12:42 16:31 19:57 21:31 15 30.05.2018 Çarşamba 03:33 05:15 12:42 16:32 19:58 21:32 16 31.05.2018 Perşembe 03:32 05:14 12:42 16:32 19:58 21:33 17 01.06.2018 Cuma 03:32 05:14 12:42 16:32 19:59 21:34 18 02.06.2018 Cumartesi 03:31 05:13 12:43 16:32 20:00 21:35 19 03.06.2018 Pazar 03:30 05:13 12:43 16:32 20:00 21:36 20 04.06.2018 Pazartesi 03:30 05:13 12:43 16:33 20:01 21:37 21 05.06.2018 Salı 03:29 05:13 12:43 16:33 20:02 21:38 22 06.06.2018 Çarşamba 03:29 05:12 12:43 16:33 20:02 21:38 23 07.06.2018 Perşembe 03:28 05:12 12:43 16:33 20:03 21:39 24 08.06.2018 Cuma 03:28 05:12 12:44 16:34 20:03 21:40 25 09.06.2018 Cumartesi 03:28 05:12 12:44 16:34 20:04 21:41 26 10.06.2018 Pazar 03:27 05:12 12:44 16:34 20:04 21:41 Kadir Gecesi 27 11.06.2018 Pazartesi 03:27 05:12 12:44 16:34 20:05 21:42 28 12.06.2018 Salı 03:27 05:12 12:44 16:34 20:05 21:43 29 13.06.2018 Çarşamba 03:27 05:12 12:45 16:35 20:06 21:43 30 14.06.2018 Perşembe 03:26 05:12 12:45 16:35 20:06 21:44

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