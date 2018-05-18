Adana'da bugün 3. oruç için niyet edildi. Akşam ezanı ile beraber iftar açılacak. Dün Adana'da iftar saat 19.48'de yapılmıştı. Bugün 18 Mayıs Adana'da iftar saat kaçta? İşte Adana iftar ve sahur vakti...
ADANA İFTAR VAKTİ 2018
Adana'da iftar heyecanı başladı. Binlerce Müslüman iftar saati için hazırlanıyor. Dün Adanalılar iftarı saat 19.48'da yaptı. Bugün Adana'da iftar vakti 19.49 olarak Diyanet'in imsakiyesinde yer alıyor.
ADANA SAHUR VAKTİ 2018
Adanalılar 19 Mayıs 2018 gecesi 4. oruç için sahura kalkacaklar. Bugün sahur vakti 03.45'di. Yarın Adanalılar sahura saat 03.44'de kalkacaklar.
GÜNÜN DUASI
"Allahummec'al siyamî fîhi siyam'es-saimîn ve giyamî fîhi giyam'el-gâimîn ve nebbihnî an nevmet'il-ğâfilîn ve heb lî curmî fîhi ya ilâh'el-âlemin ve'fu annî ya âfiyen an'il-mucrimîn."
Anlamı: Allah'ım! Bu günde tuttuğum orucu gerçek oruç tutanların orucu gibi ve ibadetimi gerçek ibadet edenlerin ibadeti gibi kıl; bu günde beni gafillerin uykusundan uyandır; suçumu bu günde bağışla; ey âlemlerin ilâhı! Affet beni, ey suçları affeden. Rabbim!
Diyetisyenden Ramazan ayında yemek tüketimi uyarısı
Adana'da özel bir tıp merkezinde görevli diyetisyen Aylin İlküplü, Ramazan ayı sürecinde oruç tutan kişilerin kan şekerinin düşmesini engellemek için mutlaka sahura kalkması ve susatmayacak besinleri tercih etmesi gerektiğini söyledi.
Oruç tutan kişilerin günlük beslenme şekli ve öğün sayısının Ramazan ayında değiştiğini belirten diyetisyen Aylin İlküplü, "Kültürümüz gereği iftar sofralarında bolca ve çok çeşit yemek bulunmaktadır. Uzun süreli açlık sonunda da kontrolsüz bir şekilde yemek yeme durumu oluşmaktadır. Bu yüzden Ramazan sürecinde kan şekerinin düşmesini engellemek için sahura mutlaka kalkılmalı ve sahurda susatmayacak besinler tercih edilmelidir. Ramazan ayında oluşacak halsizlik hareketsizliğe neden olacağından ve öğün sayısı azalacağından metabolizma yavaşlamaya başlayacaktır. Metabolizmayı yavaşlatmamak için sahurda çok yağlı gıdalardan ve hamur işlerinden uzak durmaya dikkat edilmelidir" dedi.
'HIZLI YEMEK YEMEYİN'
İftar saatinde orucun kuru hurma ve kayısı gibi kuru meyvelerle açılması ve hızlı yemek yememeye dikkat edilmesi gerektiğini anlatan İlküplü, şunları kaydetti:
"Her ne kadar yavaş yenirse doyma hissi o kadar çabuk olacaktır. Orucu açtıktan sonra tercih edebileceğiniz 1 kase çorba hem sıvı ihtiyacınızı karşılayacak hem de mide doygunluğunuzu artıracaktır. Ana yemeğe sıra gelindiğinde ise yemeğin suyu yerine tanelerini tüketmeye özen gösterelim, yemeğin yağının suyuna geçtiğini unutmayalım. Ramazan ayında su tüketimine dikkat etmeli suyun dışında da taze sıkılmış meyve suyu, meyve kompostoları, maden suyu ve kavun karpuz gibi sulu meyveler tüketilerek sıvı ihtiyacı karşılanmalıdır. Haftada 1 veya 2 defa olmak şartıyla tatlı isteklerinizi sütlü tatlılar veya meyveli dondurmadan yana kullanmalı, iftardan 1 ila 1.5 saat sonrasında ise tempolu bir yürüyüş yapılmalıdır."
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