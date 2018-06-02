Adana iftar vakti, 2018 Ramazan ayının 18. orucunu tutan Adanalılar tarafından araştırılıyor. Adanalılar akşam ezanı saatine göre, iftar hazırlıklarını tamamlayacak. 2 Haziran Adana'da iftar saat kaçta? İşte Adana imsakiyesi...

ADANA İFTAR VAKTİ 2018

Adanalılar 2 Haziran 2018 gecesi 18. oruç için sahura kalktı. Adanalılar saat 20.00'da okunacak akşam ezanıyla birlikte iftar yapacak. Adanalılar yarın(3 HAziran) tutulacak oruç için saat 03.30'da sahura kalkacaklar.

GÜNÜN DUASI

Allah'ım! Bu günde oruç tutup ibadete durmam için bana yardımcı ol; bu günün sürçme ve günahlarından beni uzaklaştır; bu günde sürekli olarak seni zikretmeği bana nasip eyle; tevfikinle ey yolunu şaşanları hidayet eden!

'HIZLI YEMEK YEMEYİN'

İftar saatinde orucun kuru hurma ve kayısı gibi kuru meyvelerle açılması ve hızlı yemek yememeye dikkat edilmesi gerektiğini anlatan İlküplü, şunları kaydetti:

"Her ne kadar yavaş yenirse doyma hissi o kadar çabuk olacaktır. Orucu açtıktan sonra tercih edebileceğiniz 1 kase çorba hem sıvı ihtiyacınızı karşılayacak hem de mide doygunluğunuzu artıracaktır. Ana yemeğe sıra gelindiğinde ise yemeğin suyu yerine tanelerini tüketmeye özen gösterelim, yemeğin yağının suyuna geçtiğini unutmayalım. Ramazan ayında su tüketimine dikkat etmeli suyun dışında da taze sıkılmış meyve suyu, meyve kompostoları, maden suyu ve kavun karpuz gibi sulu meyveler tüketilerek sıvı ihtiyacı karşılanmalıdır. Haftada 1 veya 2 defa olmak şartıyla tatlı isteklerinizi sütlü tatlılar veya meyveli dondurmadan yana kullanmalı, iftardan 1 ila 1.5 saat sonrasında ise tempolu bir yürüyüş yapılmalıdır."

ADANA 2018 İMSAKİYE

1 16.05.2018 Çarşamba 03:47 05:23 12:41 16:29 19:47 21:16 2 17.05.2018 Perşembe 03:46 05:22 12:41 16:29 19:48 21:18 3 18.05.2018 Cuma 03:45 05:22 12:41 16:29 19:49 21:19 4 19.05.2018 Cumartesi 03:44 05:21 12:41 16:29 19:49 21:20 5 20.05.2018 Pazar 03:42 05:20 12:41 16:30 19:50 21:21 6 21.05.2018 Pazartesi 03:41 05:20 12:41 16:30 19:51 21:22 7 22.05.2018 Salı 03:40 05:19 12:41 16:30 19:52 21:23 8 23.05.2018 Çarşamba 03:39 05:18 12:41 16:30 19:53 21:25 9 24.05.2018 Perşembe 03:38 05:18 12:42 16:30 19:53 21:26 10 25.05.2018 Cuma 03:37 05:17 12:42 16:31 19:54 21:27 11 26.05.2018 Cumartesi 03:36 05:16 12:42 16:31 19:55 21:28 12 27.05.2018 Pazar 03:36 05:16 12:42 16:31 19:56 21:29 13 28.05.2018 Pazartesi 03:35 05:15 12:42 16:31 19:56 21:30 14 29.05.2018 Salı 03:34 05:15 12:42 16:31 19:57 21:31 15 30.05.2018 Çarşamba 03:33 05:15 12:42 16:32 19:58 21:32 16 31.05.2018 Perşembe 03:32 05:14 12:42 16:32 19:58 21:33 17 01.06.2018 Cuma 03:32 05:14 12:42 16:32 19:59 21:34 18 02.06.2018 Cumartesi 03:31 05:13 12:43 16:32 20:00 21:35 19 03.06.2018 Pazar 03:30 05:13 12:43 16:32 20:00 21:36 20 04.06.2018 Pazartesi 03:30 05:13 12:43 16:33 20:01 21:37 21 05.06.2018 Salı 03:29 05:13 12:43 16:33 20:02 21:38 22 06.06.2018 Çarşamba 03:29 05:12 12:43 16:33 20:02 21:38 23 07.06.2018 Perşembe 03:28 05:12 12:43 16:33 20:03 21:39 24 08.06.2018 Cuma 03:28 05:12 12:44 16:34 20:03 21:40 25 09.06.2018 Cumartesi 03:28 05:12 12:44 16:34 20:04 21:41 26 10.06.2018 Pazar 03:27 05:12 12:44 16:34 20:04 21:41 Kadir Gecesi 27 11.06.2018 Pazartesi 03:27 05:12 12:44 16:34 20:05 21:42 28 12.06.2018 Salı 03:27 05:12 12:44 16:34 20:05 21:43 29 13.06.2018 Çarşamba 03:27 05:12 12:45 16:35 20:06 21:43 30 14.06.2018 Perşembe 03:26 05:12 12:45 16:35 20:06 21:44 15 Haziran 2018 Pazar Ramazan Bayramının 1. Günüdür.



Bayram Namazı : 06:05

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