Adana'da iftara ne kadar kaldı? Rahmet, bereket ve mağfiret mevsimi olan Ramazan ayının 24. gün orucu bugün tutuluyor. 2018 Ramazan ayının 24. orucunu tutan Adanalılar iftar vakti için bekleyişe geçti. Peki, Adana'da iftar vakti ne zaman? Adana'da iftara ne kadar kaldı? İşte 2018 Adana iftar vakti ve Adana imsakiyesi...





ADANA'DA İFTAR VAKTİ! İFTARA KAÇ SAAT VAR?



On bir ayın sultanı olan Ramazan-ı Şerif'in 24. gün orucu tutuluyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 8 haziran cuma günü Adana'da iftar vakti saat 20:03 olarak görülüyor.

ADANA SAHUR VE İMSAK VAKTİ 2018

Ramazan ayının 24. orucuna niyet bu gece edildi. Diyanet’in resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 9 Haziran Cumartesi Adana'da sahur vakti (imsak) 03:28 olarak görülüyor. Adana'da saat 03:28’de okunacak ezanla birlikte Ramazan’ın 25. orucuna niyet edilecek.

ADANA'DA İFTARA NE KADAR KALDI?





ADANA RAMAZAN İMSAKİYESİ 2018





1 16.05.2018 Çarşamba 03:47 05:23 12:41 16:29 19:47 21:16 2 17.05.2018 Perşembe 03:46 05:22 12:41 16:29 19:48 21:18 3 18.05.2018 Cuma 03:45 05:22 12:41 16:29 19:49 21:19 4 19.05.2018 Cumartesi 03:44 05:21 12:41 16:29 19:49 21:20 5 20.05.2018 Pazar 03:42 05:20 12:41 16:30 19:50 21:21 6 21.05.2018 Pazartesi 03:41 05:20 12:41 16:30 19:51 21:22 7 22.05.2018 Salı 03:40 05:19 12:41 16:30 19:52 21:23 8 23.05.2018 Çarşamba 03:39 05:18 12:41 16:30 19:53 21:25 9 24.05.2018 Perşembe 03:38 05:18 12:42 16:30 19:53 21:26 10 25.05.2018 Cuma 03:37 05:17 12:42 16:31 19:54 21:27 11 26.05.2018 Cumartesi 03:36 05:16 12:42 16:31 19:55 21:28 12 27.05.2018 Pazar 03:36 05:16 12:42 16:31 19:56 21:29 13 28.05.2018 Pazartesi 03:35 05:15 12:42 16:31 19:56 21:30 14 29.05.2018 Salı 03:34 05:15 12:42 16:31 19:57 21:31 15 30.05.2018 Çarşamba 03:33 05:15 12:42 16:32 19:58 21:32 16 31.05.2018 Perşembe 03:32 05:14 12:42 16:32 19:58 21:33 17 01.06.2018 Cuma 03:32 05:14 12:42 16:32 19:59 21:34 18 02.06.2018 Cumartesi 03:31 05:13 12:43 16:32 20:00 21:35 19 03.06.2018 Pazar 03:30 05:13 12:43 16:32 20:00 21:36 20 04.06.2018 Pazartesi 03:30 05:13 12:43 16:33 20:01 21:37 21 05.06.2018 Salı 03:29 05:13 12:43 16:33 20:02 21:38 22 06.06.2018 Çarşamba 03:29 05:12 12:43 16:33 20:02 21:38 23 07.06.2018 Perşembe 03:28 05:12 12:43 16:33 20:03 21:39 24 08.06.2018 Cuma 03:28 05:12 12:44 16:34 20:03 21:40 25 09.06.2018 Cumartesi 03:28 05:12 12:44 16:34 20:04 21:41 26 10.06.2018 Pazar 03:27 05:12 12:44 16:34 20:04 21:41 Kadir Gecesi 27 11.06.2018 Pazartesi 03:27 05:12 12:44 16:34 20:05 21:42 28 12.06.2018 Salı 03:27 05:12 12:44 16:34 20:05 21:43 29 13.06.2018 Çarşamba 03:27 05:12 12:45 16:35 20:06 21:43 30 14.06.2018 Perşembe 03:26 05:12 12:45 16:35 20:06 21:44

GÜNÜN DUASI

Allah’ım! Bu günde iyilik ve ihsanı bana sevdir; fısk ve günahtan beni nefret ettir; gazabını ve –cehennem- ateşini bana haram kıl; yardımınla ey imdat isteyenlerin imdadı!

AYET

O kullarımı ki, onlar sözü dinlerler, sonra da en güzeline uyarlar. İşte onlar, Allah'ın kendilerine hidayet verdiği kimselerdir. İşte temiz akıllılar da onlardır.

Zümer, 18

HADİS

"Oruçlu iken çirkin konuşmayın! Birisi size sataşırsa, “Ben oruçluyum” deyin.

Buhârî

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